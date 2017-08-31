أحد أبرز قياديي"داعش" بقبضة الجيش... وهذا ما اعترف به

أحد أبرز قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي كان منتشراً في جرود عرسال

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LBCI News Lebanon

في إطار العمليات الاستباقية التي تنفذها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة عرسال السوري باسل محمد عبد القادر الملقب بـ"أبو أنس السحلي"، وهو أحد أبرز قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي كان منتشراً في جرود البلدة.



وبالتحقيق معه اعترف بمشاركته في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني في وادي الحصن بتاريخ 2 /8 /2014، وتشكيله خلية إرهابية عملت على إطلاق عدة صواريخ باتجاه العديد من البلدات البقاعية، وتجهيزه عدداً من السيارات المفخخة، انفجر بعضها في الداخل اللبناني.

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كما أقدم على تجنيد أشخاص وتهريبهم لمصلحة التنظيم الإرهابي المذكور، وتأمين وصول الدعم المالي له، بالإضافة إلى خطف لبنانيين وسوريين مقابل الحصول على فدية مالية، وشراء أسلحة وذخائر حربية.