بالصور - لهذه الاسباب تم اقفال هذا الملهى الليلي في مار مخايل

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قامت مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمؤازرة من شرطة بيروت تنفيذا لقرار محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب رقم 2421/ب، بإقفال الملهى الليلي"London Bar" الكائن في الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم 650 من منطقة الرميل العقارية - شارع ارمينيا، مار مخايل، لإقدامه على التحايل على مضمون قرار سابق للمحافظ قضى بإقفال ووضع الأختام على معدات موسيقى وصوت عائدة له.وكان الملهى قام بتركيب واستعمال معدات موسيقى وصوت رديفة، واستمر بمخالفة القانون وعدم التقيد بمستوى الصوت المسموح والتسبب بإزعاج الجوار وعدم تجهيز المؤسسة بعوازل لضبط الصوت داخلها بحسب بيان صادر عن محافظ بيروت.