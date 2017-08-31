بالاسماء- يزوران رخص سوق عمومية سورية عبر "واتساب"

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أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة بعد الرصد والمتابعة، المدعو (نجيب خ.) من الجنسية السورية، بجرم تأمين رخص سوق عمومية سورية مزورة وبيعها لمواطنيه المقيمين في لبنان، وضبطت بحوزته مجموعة من تلك المستندات الصادرة من سوريا والتي كان يستعد لتسليمها لأصحاب العلاقة.في التحقيق، اعترف الموقوف بأنه يستعين بشقيقه المدعو كمال، المقيم في سوريا، بحيث يرسل له عبر تطبيق الواتساب صورة عن بطاقة الهوية لطالب الرخصة، مرفقة برسمه الشمسي. فيقوم شقيقه بإنجاز عملية التزوير بحرفية عالية، ويشحن الرخص عن طريق مكتب سفريات وحافلات ركاب قادمة من سوريا. ويحضر أصحاب العلاقة لتسلم رخص السوق العمومية المزورة مقابل تسديدهم مبلغ 150 دولارا عن الرخصة الواحدة.بعد مراجعة القضاء المختص، أودع الموقوف السجن المركزي في رومية، فيما تم تسطير بلاغ بحث وتحري بحق شقيقه.