أمن وقضاء
02 أيلول 2017 - 04:57
02/09/2017 04:57:00
بالصورة - مشهد "مبكي" فقط في برج حمود...
هذا ما نشرته صفحة "الحركة البيئية اللبنانية"...
Lebanon, news ,lbci ,أخبار برج حمود,لبنان,هذا ما نشرته صفحة "الحركة البيئية اللبنانية"...
LBCI News Lebanon
نشرت صفحة "الحركة البيئيّة اللبنانيّة" صورة إلتقطها أحد صيادي الأسماك في مرفأ برج حمود تظهر فيها بعض الأسماك الضائعة بين النفايات البلاستيكية.
وبحسب الصفحة، فان رغم كل الشكاوى، لم يتم أخذ أي تدابير من قبل المسؤولين لوقف مصادر التلوث في البحر.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
لبنان
برج حمود
إقرأ أيضاً