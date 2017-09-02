أمن وقضاء
02 أيلول 2017 - 04:57
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بالصورة - مشهد "مبكي" فقط في برج حمود...

هذا ما نشرته صفحة "الحركة البيئية اللبنانية"... Lebanon, news ,lbci ,أخبار برج حمود,لبنان,هذا ما نشرته صفحة "الحركة البيئية اللبنانية"...
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بالصورة - مشهد &quot;مبكي&quot; فقط في برج حمود...
نشرت صفحة "الحركة البيئيّة اللبنانيّة" صورة إلتقطها أحد صيادي الأسماك في مرفأ برج حمود تظهر فيها بعض الأسماك الضائعة بين النفايات البلاستيكية.
 
وبحسب الصفحة، فان رغم كل الشكاوى، لم يتم أخذ أي تدابير من قبل المسؤولين لوقف مصادر التلوث في البحر.
 

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