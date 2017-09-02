بالصورة - مشهد "مبكي" فقط في برج حمود...

هذا ما نشرته صفحة "الحركة البيئية اللبنانية"...

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LBCI News Lebanon

نشرت صفحة "الحركة البيئيّة اللبنانيّة" صورة إلتقطها أحد صيادي الأسماك في مرفأ برج حمود تظهر فيها بعض الأسماك الضائعة بين النفايات البلاستيكية.

وبحسب الصفحة، فان رغم كل الشكاوى، لم يتم أخذ أي تدابير من قبل المسؤولين لوقف مصادر التلوث في البحر.