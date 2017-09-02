أمن وقضاء
02 أيلول 2017 - 05:43
02/09/2017 05:43:00
بالصورة - مقتل 3 شبان من عين الحلوة خلال قتالهم إلى جانب "داعش" في سوريا
من هم الشبان؟
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LBCI News Lebanon
نعى تنظيم الدولة الاسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 3 شبان من مخيم عين الحلوة اثناء قتالهم الى جانب التنظيم في دير الزور في سوريا.
والشبان هم: عمر طحيبش، حسام أبو جاموس وغازي مبارك الملقب بـ"أبو طلحة المقدسي".
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