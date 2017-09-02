أمن وقضاء
02 أيلول 2017 - 05:43
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بالصورة - مقتل 3 شبان من عين الحلوة خلال قتالهم إلى جانب "داعش" في سوريا

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بالصورة - مقتل 3 شبان من عين الحلوة خلال قتالهم إلى جانب &quot;داعش&quot; في سوريا
نعى تنظيم الدولة الاسلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 3 شبان من مخيم عين الحلوة اثناء قتالهم الى جانب التنظيم في دير الزور في سوريا.
 
والشبان هم: عمر طحيبش، حسام أبو جاموس وغازي مبارك الملقب بـ"أبو طلحة المقدسي". 
 
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