الجيش: للقيادة وحدها تحديد وظيفة ونطاق عمل ضباطها وعناصرها

الجيش يرد على ما تناقله بعض وسائل الإعلام

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LBCI News Lebanon

بعدما تناقل بعض وسائل الإعلام أخباراً عن وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تتعلق بأحد ضباط الجيش اللبناني في منطقة الجنوب، وتحديداً عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، تؤكد قيادة الجيش على قرارها السيادي في كل ما يتعلق بشؤون المؤسسة العسكرية، مشددة على انه يعود لها وحدها بناءً على مهمات وحداتها العسكرية تحديد وظيفة ونطاق عمل ضباطها وعناصرها كافة.

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وجاء في البيان "نعمل بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) لتنفيذ بنود القرار 1701 وكافة مندرجاته والذي يمعن العدو الإسرائيلي في خرقها براً وبحراً وجواً. وكما هو حال هذه الأخبار الملفقة والتي ستقوم هذه القيادة بمعالجتها والردّ عليها ضمن الأطر القانونية اللازمة".

وكانت صحيفتا "جيروزالم بوست" و"يديعوت احرونوت" ​قد ذكرتا ان ضابطا لبنانيا يستغل صلاحياته ومنصبه ومكان عمله عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لخدمة "حزب الله".​