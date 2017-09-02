تجدد الحريق في الدورة...وطوافات الجيش تعمل على تطويقه

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تقوم طوافتان تابعتان للجيش مع عناصر من اللواء الثاني وفرق من الدفاع المدني من مراكز حلبا وبزبينا وعكار العتيقة ووادي خالد، بالعمل على تطويق حريق تجدد في أحراج صنوبر وسنديان في خراج بلدة الدورة، في واد مقابل بلدة عكار العتيقة.ونصبت بركة مائية بلاستيكية كبيرة لتزويد الطوافتين بالمياه تؤمنها سيارات اطفاء الدفاع المدني وصهاريج مدنية.وأكد الدفاع المدني ان مساحة الحريق اتسعت ظهر اليوم مما استدعى طلب طوافة نظرا لوعورة المنطقة وعدم تمكن سيارات الاطفاء من الوصول اليها، والجهود منصبة على تطويق النيران ومنع توسعها قبل حلول الليل، وتأمين المنازل القريبة نسبيا من موقع الحريق.وقدرت المساحة بما يزيد عن 20.000 متر مربع حتى الآن.