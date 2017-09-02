أمن وقضاء
02 أيلول 2017 - 10:22
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بالصورة - جريح صدما في صربا

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بالصورة - جريح صدما في صربا
صدمت سيارة بعد ظهر اليوم، شخصا من التابعية السورية في العقد الرابع من العمر، على المسلك الغربي لأوتوستراد صربا- كسروان، ما أدى إلى إصابته بجروح.

ونقلته سيارة إسعاف للدفاع المدني إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية لتلقي العلاج. 
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