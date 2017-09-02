أمن وقضاء
02 أيلول 2017 - 10:24
02/09/2017 10:24:40
بالصورة - انقلاب سيارة في انطلياس... وسقوط جرحى
تسبب الحادث بزحمة سير في انطلياس
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LBCI News Lebanon
اصيب أربعة أشخاص بعد ظهر اليوم، نتيجة انقلاب سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، على المسلك الغربي لأوتوستراد أنطلياس.
وحضرت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني، وقدمت للجرحى الإسعافات اللازمة. وتسبب الحادث بزحمة سير.
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