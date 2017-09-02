بالصورة - انقلاب سيارة في انطلياس... وسقوط جرحى

تسبب الحادث بزحمة سير في انطلياس

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LBCI News Lebanon



اصيب أربعة أشخاص بعد ظهر اليوم، نتيجة انقلاب سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، على المسلك الغربي لأوتوستراد أنطلياس.



وحضرت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني، وقدمت للجرحى الإسعافات اللازمة. وتسبب الحادث بزحمة سير.