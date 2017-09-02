أمن وقضاء
02 أيلول 2017 - 10:24
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بالصورة - انقلاب سيارة في انطلياس... وسقوط جرحى

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بالصورة - انقلاب سيارة في انطلياس... وسقوط جرحى

اصيب أربعة أشخاص بعد ظهر اليوم، نتيجة انقلاب سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، على المسلك الغربي لأوتوستراد أنطلياس. 

وحضرت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني، وقدمت للجرحى الإسعافات اللازمة. وتسبب الحادث بزحمة سير. 
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