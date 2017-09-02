أعمال صيانة للجسر المؤدي الى "السيتي مول" الاثنين

لأخذ العلم والتقيد بتوجيهات مفرزة سير الجديدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت قوى الامن الداخلي على صفحتها على "تويتر" أن أعمال صيانة ستجري للجسر المؤدي الى "السيتي مول" من دون قطع الطريق الاثنين.



وتمنت على المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات مفرزة سير الجديدة تسهيلا للمرور.