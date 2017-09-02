أمن وقضاء
02 أيلول 2017 - 15:42
02/09/2017 15:42:16
أعمال صيانة للجسر المؤدي الى "السيتي مول" الاثنين
لأخذ العلم والتقيد بتوجيهات مفرزة سير الجديدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت قوى الامن الداخلي على صفحتها على "تويتر" أن أعمال صيانة ستجري للجسر المؤدي الى "السيتي مول" من دون قطع الطريق الاثنين.
وتمنت على المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات مفرزة سير الجديدة تسهيلا للمرور.
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