أمن وقضاء
02 أيلول 2017 - 15:42
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أعمال صيانة للجسر المؤدي الى "السيتي مول" الاثنين

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أعمال صيانة للجسر المؤدي الى &quot;السيتي مول&quot; الاثنين
أعلنت قوى الامن الداخلي على صفحتها على "تويتر" أن أعمال صيانة ستجري للجسر المؤدي الى "السيتي مول" من دون قطع الطريق الاثنين.

وتمنت على المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات مفرزة سير الجديدة تسهيلا للمرور.
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