أمن وقضاء
03 أيلول 2017 - 04:01
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بالصورة - لمن يعرف عنه شيئا...يرجى اعطاء العلم

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بالصورة - لمن يعرف عنه شيئا...يرجى اعطاء العلم
فقد منذ يوم أمس السبت المواطن زياد ليشع الذي كان قد شوهد لآخر مرة قرب كنيسة مار ميخائيل في دير الاحمر.
لذا يطلب لمن يعرف عنه شيئا الاتصال على الرقم التالي: 03/596139
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