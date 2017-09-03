أمن وقضاء
03 أيلول 2017 - 04:01
03/09/2017 04:01:38
بالصورة - لمن يعرف عنه شيئا...يرجى اعطاء العلم
شوهد لآخر مرة قرب كنيسة مار ميخائيل
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LBCI News Lebanon
فقد منذ يوم أمس السبت المواطن زياد ليشع الذي كان قد شوهد لآخر مرة قرب كنيسة مار ميخائيل في دير الاحمر.
لذا يطلب لمن يعرف عنه شيئا الاتصال على الرقم التالي: 03/596139
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