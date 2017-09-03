أمن وقضاء
03 أيلول 2017 - 04:49
Back

غدا...أعمال صيانة للجسر المؤدي الى "السيتي مول"

للتقيد بتوجيهات مفرزة سير الجديدة تسهيلا للمرور Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيتي مول,الدورة,للتقيد بتوجيهات مفرزة سير الجديدة تسهيلا للمرور
episodes
غدا...أعمال صيانة للجسر المؤدي الى &quot;السيتي مول&quot;
أعلنت قوى الامن الداخلي على صفحتها على "تويتر" أن أعمال صيانة ستجري للجسر المؤدي الى "السيتي مول" من دون قطع الطريق الاثنين.

وتمنت على المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات مفرزة سير الجديدة تسهيلا للمرور.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً