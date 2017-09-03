أمن وقضاء
03 أيلول 2017 - 05:00
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بالصورة - لمن فقدت هذه الاوراق...عثر عليها في صور

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بالصورة - لمن فقدت هذه الاوراق...عثر عليها في صور
عثر على حقيبة تحتوي على رخصة سوق باسم المواطنة مريم قاسم الصعبي وساعة يد ومجموعة مفاتيح ونظارات شمسية وأوراق جامعية على شاطىء صور.

لذا يرجى من صاحبة العلاقة الاتصال بالعامل في محمية صور رياض حمود على الرقم التالي: 70228284.
 
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