بالصورة - لمن فقدت هذه الاوراق...عثر عليها في صور

حقيبة تحتوي على رخصة سوق...

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LBCI News Lebanon

عثر على حقيبة تحتوي على رخصة سوق باسم المواطنة مريم قاسم الصعبي وساعة يد ومجموعة مفاتيح ونظارات شمسية وأوراق جامعية على شاطىء صور.



لذا يرجى من صاحبة العلاقة الاتصال بالعامل في محمية صور رياض حمود على الرقم التالي: 70228284.