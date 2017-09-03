أمن وقضاء
03 أيلول 2017 - 05:00
03/09/2017 05:00:11
بالصورة - لمن فقدت هذه الاوراق...عثر عليها في صور
حقيبة تحتوي على رخصة سوق...
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LBCI News Lebanon
عثر على حقيبة تحتوي على رخصة سوق باسم المواطنة مريم قاسم الصعبي وساعة يد ومجموعة مفاتيح ونظارات شمسية وأوراق جامعية على شاطىء صور.
لذا يرجى من صاحبة العلاقة الاتصال بالعامل في محمية صور رياض حمود على الرقم التالي: 70228284.
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