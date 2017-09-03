حريق جديد في الدورة العكارية...

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اندلعت النيران عند الرابعة من فجر اليوم في منطقة جديدة من حرج الصنوبر في بلدة الدورة العكارية، والتهمت حتى الآن عشرات آلاف الاشجار.ويبعد هذا الحريق عن موقع الحريق الأول الذي تمكنت مساء أمس طوافات الجيش بمساعدة الدفاع المدني من إخماده، في الحرج حوالى 200 متر، وتعمل فرق الدفاع المدني من مركزي عكار العتيقة وبزبينا على إخماده بعد أن تمكنت من تطويقه، وتعمل على تبريد موقع الحريق السابق.وأصدرت بلدية الدورة بيانا جاء فيه: "بعد ساعات طويلة في مكافحة الحريق الذي اندلع في بلدة الدورة، تتقدم بلدية الدورة ومخاتيرها وأهلها بالشكر الجزيل والعرفان لكل من ساهم وساعد في إخماد ألسنة النيران التي لامست المنازل. تحية من القلب للدفاع المدني في عكار الذي كعادته لبى النداء سريعا وللمؤسسة العسكرية التى قدمت طوافتين، ولا ننسى شبابنا المتطوعين الذين بذلوا جهدا غير مسبوق في إخماد الحريق".