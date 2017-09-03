بعدما سرق سيارة "تويوتا"...هذا ما حصل به

سرقة سيارة من نوع "تويوتا"

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المواطن ع. ف. من بلدة دبعال الجنوبية لإقدامه على سرقة سيارة من نوع "تويوتا" في محلة معركة وسلمته الى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.