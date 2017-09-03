أمن وقضاء
03 أيلول 2017 - 09:32
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بعدما سرق سيارة "تويوتا"...هذا ما حصل به

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بعدما سرق سيارة &quot;تويوتا&quot;...هذا ما حصل به
أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المواطن ع. ف. من بلدة دبعال الجنوبية لإقدامه على سرقة سيارة من نوع "تويوتا" في محلة معركة وسلمته الى الجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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