بالصور- بعد اشكال الحارة البرّانية بطرابلس أمس... توقيفات وضبط اسلحة وذخائر

بعد الإشكال الذي حصل أمس السبت في محلة الحارة البرّانية – طرابلس بين مواطنين لأسباب خاصة، وتطوّره إلى إطلاق نار ومقتل مواطن وإصابة آخر بجروح، دهمت قوة من الجيش منازل مطلقي النار والمتورطين في الحادث، حيث أوقفت 6 أشخاص وضبطت بندقيتين حربيتين نوع كلاشنكوف، ومسدسين حربيين، وثلاث رمانات يدوية، ومذنبتين عائدتين لقاذف آر بي جي، و6 قذائف من عيارات مختلفة.

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كما تم ضبط كمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية وأجهزة الاتصال اللاسلكية، وعلم عائد لتنظيم داعش.

وتمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.