أمن وقضاء
04 أيلول 2017 - 10:56
Back

بالصور - مقتل شخص وإصابة آخر جراء اصطدام زورق بـ Jet Ski مقابل خليج جونية

فرق الانقاذ البحري عملت على انقاذ المصابين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدفاع المدني, حادث اصطدام,خليج جونية,فرق الانقاذ البحري عملت على انقاذ المصابين
episodes
بالصور - مقتل شخص وإصابة آخر جراء اصطدام زورق بـ Jet Ski مقابل خليج جونية
قتل شخص وأصيب آخر جراء حادث اصطدام Jet Ski بزورق مقابل خليج جونية، وقد توجهت فرق الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني الى المكان وعملت على انقاذهما.
 
الإعلان
 
إقرأ أيضاً