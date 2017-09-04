أمن وقضاء
04 أيلول 2017 - 10:56
04/09/2017 10:56:00
بالصور - مقتل شخص وإصابة آخر جراء اصطدام زورق بـ Jet Ski مقابل خليج جونية
فرق الانقاذ البحري عملت على انقاذ المصابين
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LBCI News Lebanon
قتل شخص وأصيب آخر جراء حادث اصطدام Jet Ski بزورق مقابل خليج جونية، وقد توجهت فرق الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني الى المكان وعملت على انقاذهما.
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