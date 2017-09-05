أمن وقضاء
05 أيلول 2017 - 10:19
Back

بالصور والفيديو - مناورة بالذخيرة الحيّة في حنوش – حامات

مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة... Lebanon, news ,lbci ,أخبار حنوش – حامات, مناورة,الجيش اللبناني,مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة...
episodes
نفّذت وحدات من لواء المشاة الأول وفوج الحدود البرية الرابع، بإشراف مدرسة القوات الخاصة، وبالاشتراك مع وحدات من فوجي الهندسة والمدفعية الثاني والقوات الجوية والبحرية وعناصر من مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش – حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة في بقعة محددة.
الإعلان

وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، وشملت عمليات دعم جوي وإنزال، وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات.

وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية.
 
 
إقرأ أيضاً