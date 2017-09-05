بالصور والفيديو - مناورة بالذخيرة الحيّة في حنوش – حامات

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نفّذت وحدات من لواء المشاة الأول وفوج الحدود البرية الرابع، بإشراف مدرسة القوات الخاصة، وبالاشتراك مع وحدات من فوجي الهندسة والمدفعية الثاني والقوات الجوية والبحرية وعناصر من مدرسة القوات الخاصة، مناورة قتالية بالذخيرة الحيّة في حقل رماية حنوش – حامات، تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية متمركزة في بقعة محددة.وقد استخدمت خلال المناورة رمايات بالطوافات وبعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى تفجير عبوات ناسفة، وشملت عمليات دعم جوي وإنزال، وإخلاء جرحى من حقل المعركة بواسطة الطوافات.وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعتها قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات، واستعدادها للتدخل السريع والفاعل في مختلف الظروف القتالية.