وزير الدفاع ناقش مع عون حاجات المؤسسة العسكرية

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زار وزير الدفاع يعقوب الصراف قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وبحث معه في مهمات المؤسسة العسكرية وحاجاتها.من جهة أخرى، استقبل العماد عون النائبة بهية الحريري، والقائد السابق للجيش العماد جان قهوجي، وتناول البحث الأوضاع العامة.واستقبل ايضا العضو السابق في الكونغرس الأميركي من أصل لبناني راي لحود يرافقه أديب قسيس، ثم الفنانة ماجدة الرومي.كذلك استقبل وفدا من فريق تنمية المؤسسات الدفاعية وتطويرها (DIRI) التابع لوزارة الدفاع الأميركية، وتناول البحث مجالات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيز قدرات الجيش اللبناني.