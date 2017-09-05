هرّبا سيارات مسروقة الى سوريا...مطلوبان خطران بقبضة المعلومات

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اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه وبتاريخ 30/8/2017، ومن خلال عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد مكان تواجد كل من:_و. أ. (مواليد عام 1988، لبناني)_ع. ج. (مواليد عام 1987، لبناني)وذلك داخل احد المنازل في بلدة نبحا البقاعية.على الاثر، قامت قوة خاصة من الشعبة بمداهمة المنزل، وتمكنت من توقيفهما، بالرغم من محاولتهما مقاومة عناصر القوة، وضبط بحوزتهما مسدس حربي وقد تبين ان:- الموقوف الاول مطلوب للقضاء بموجب /47/ مذكرة عدلية وملاحقة قضائية بجرائم: سرقة سيارات، مخدرات، اطلاق نار، سلب ومحاولة قتل.- الموقوف الثاني مطلوب للقضاء بموجب /27/ ملاحقة عدلية بجرائم: سرقة سيارات، اطلاق نار، سرقة وتزوير.بالتحقيق معهما، اتضح انهما من الناشطين في عمليات سرقة السيارات وتهريبها الى سوريا.واودعا مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.