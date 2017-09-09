مسؤول عسكري اميركي زار لبنان لهذه الاسباب...

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في السابع من ايلول الجاري، التقى اللواء جورج سميث، مدير الاستراتيجية والتخطيط والسياسة في القيادة المركزية الاميركية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقد أشاد اللواء سميث بالنجاح العسكري الذي حققه الجيش اللبناني مؤخرا، كما أعرب للعماد عون عن خالص تعازيه بالجنود الذين اختطفوا في العام 2014، من قبل تنظيم داعش، وبالجنود الذين سقطوا أثناء أدائهم واجبهم خلال عملية "فجر الجرود".وخلال الزيارة الى لبنان التي استمرّت ليومين، التقى اللواء سميث مع نظرائه من كبار الضباط في الجيش اللبناني للبحث في مجالات التعاون من أجل زيادة تطوير قدرات الجيش اللبناني باعتباره المدافع الوحيد عن أراضي لبنان وحدوده.