أمن وقضاء
09 أيلول 2017 - 08:27
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بالتفاصيل - هكذا ألقي القبض على "أبو عجينة"

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بالتفاصيل - هكذا ألقي القبض على &quot;أبو عجينة&quot;
أفادت مصادر عرسالية أن القاء القبض على رئيس بلدية عرسال الاسبق علي الحجيري الملقب بـ"أبو عجينة" تم بعد اتصال أجراه ضابط في الجيش اللبناني به وطلب منه التحقيق معه فأجابه ابو عجينة: "أنا جاهز". 
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