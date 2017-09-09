بالتفاصيل - هكذا ألقي القبض على "أبو عجينة"

أبو عجينة: أنا جاهز

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LBCI News Lebanon

أفادت مصادر عرسالية أن القاء القبض على رئيس بلدية عرسال الاسبق علي الحجيري الملقب بـ"أبو عجينة" تم بعد اتصال أجراه ضابط في الجيش اللبناني به وطلب منه التحقيق معه فأجابه ابو عجينة: "أنا جاهز".