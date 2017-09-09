أمن وقضاء
09 أيلول 2017 - 09:26
09/09/2017 09:26:10
الرصاص الطائش مجددا...إصابة 17 مواطنا لحظة التشييع
أهالي العسكريين ناشدوا مرارا عدم اطلاق النار في الهواء...
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LBCI News Lebanon
وكأنه لا يكفي الحزن الذي طال جميع اللبنانيين لحظة تشييع العسكريين الشهداء فالرصاص الطائش الذي اطلق لحظة التشييع أصاب 17 مواطنا على الرغم أن أهالي العسكريين ناشدوا مرارا عدم اطلاق النار في الهواء...
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