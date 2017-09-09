الرصاص الطائش مجددا...إصابة 17 مواطنا لحظة التشييع

أهالي العسكريين ناشدوا مرارا عدم اطلاق النار في الهواء...

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LBCI News Lebanon

وكأنه لا يكفي الحزن الذي طال جميع اللبنانيين لحظة تشييع العسكريين الشهداء فالرصاص الطائش الذي اطلق لحظة التشييع أصاب 17 مواطنا على الرغم أن أهالي العسكريين ناشدوا مرارا عدم اطلاق النار في الهواء...