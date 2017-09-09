أمن وقضاء
09 أيلول 2017 - 09:26
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الرصاص الطائش مجددا...إصابة 17 مواطنا لحظة التشييع

أهالي العسكريين ناشدوا مرارا عدم اطلاق النار في الهواء... Lebanon, news ,lbci ,أخبار جرحى في المستشفيات, رصاص طائش,تشييع العسكريين,أهالي العسكريين ناشدوا مرارا عدم اطلاق النار في الهواء...
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وكأنه لا يكفي الحزن الذي طال جميع اللبنانيين لحظة تشييع العسكريين الشهداء فالرصاص الطائش الذي اطلق لحظة التشييع أصاب 17 مواطنا على الرغم أن أهالي العسكريين ناشدوا مرارا عدم اطلاق النار في الهواء... 
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