أمن وقضاء
10 أيلول 2017 - 02:13
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بالصور- قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام حلبا

انحراف السيارة عن مسارها... Lebanon, news ,lbci ,أخبار حادث سير,الكويخات, انحراف السيارة عن مسارها...
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بالصور- قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام حلبا
وقع حادث سير مروع على طريق عام حلبا - الكويخات مما ادى الى مقتل صباح أ.ع وفاطمة​ ت. واصابة 3 بجروح اثر انحراف السيارة عن مسارها قبالة مسجد القدور لترتطم باحد المحال التجارية. 

وتم نقل الجرحى الى المستشفيات للمعالجة. 
 
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