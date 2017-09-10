أمن وقضاء
10 أيلول 2017 - 02:13
10/09/2017 02:13:26
بالصور- قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام حلبا
انحراف السيارة عن مسارها...
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LBCI News Lebanon
وقع حادث سير مروع على طريق عام حلبا - الكويخات مما ادى الى مقتل صباح أ.ع وفاطمة ت. واصابة 3 بجروح اثر انحراف السيارة عن مسارها قبالة مسجد القدور لترتطم باحد المحال التجارية.
وتم نقل الجرحى الى المستشفيات للمعالجة.
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