بالصور- قتيلان في حادث سير مروع على طريق عام حلبا

انحراف السيارة عن مسارها...

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LBCI News Lebanon

وقع حادث سير مروع على طريق عام حلبا - الكويخات مما ادى الى مقتل صباح أ.ع وفاطمة​ ت. واصابة 3 بجروح اثر انحراف السيارة عن مسارها قبالة مسجد القدور لترتطم باحد المحال التجارية.



وتم نقل الجرحى الى المستشفيات للمعالجة.