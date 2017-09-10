هلع واغماء وتحطم زجاج بعض المباني في صيدا...

حال من الخوف والهلع في صفوف المواطنين

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LBCI News Lebanon

افادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان امرأة اصيبت بحال اغماء في سوق صيدا عندما خرق طيران العدو الاسرائيلي وعلى علو منخفض جدار الصوت فوق المدينة وجوارها، ما تسبب بحال من الخوف والهلع في صفوف المواطنين وتحطيم زجاج بعض المباني.