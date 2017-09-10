أمن وقضاء
10 أيلول 2017 - 07:07
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توقيف سوري بعدما قتل مواطنه في عرسال

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توقيف سوري بعدما قتل مواطنه في عرسال
أوقفت استخبارات الجيش في عرسال وبعد عملية رصد واستدراج السوري يوسف انور عبد القادر الذي اعترف بقتل السوري عبد الحكيم سعد الله الخطيب في 29 آب الماضي ورميه في حفرة مجهزة لتعبئة المياه بسبب خلافات سابقة.

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