أمن وقضاء
10 أيلول 2017 - 07:07
10/09/2017 07:07:05
توقيف سوري بعدما قتل مواطنه في عرسال
استخبارات الجيش اوقفت السوري يوسف انور عبد القادر
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LBCI News Lebanon
أوقفت استخبارات الجيش في عرسال وبعد عملية رصد واستدراج السوري يوسف انور عبد القادر الذي اعترف بقتل السوري عبد الحكيم سعد الله الخطيب في 29 آب الماضي ورميه في حفرة مجهزة لتعبئة المياه بسبب خلافات سابقة.
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