توقيف عصابة اتجار بالمخدرات بين جبيل وذوق مصبح

تمكنت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي من توقيف شخصين يقومان بتعاطي مادة الهيرويين في محلة مستيتا- جبيل، وهما: ج. س. (مواليد عام 1991، لبناني) واللبناني ا. خ (مواليد عام 1993).

وبالتحقيق معهما، اعترفا بأنهما يشتريان الهيرويين من المدعو ح.ق (مواليد ،1972 لبناني) الذي تم استدراجه وتوقيفه، في محلة ادونيس - ذوق مصبح، وتبين انه يعمل لصالح المدعو ع.ا فأوقف هو ايضا في المحلة ذاتها على متن سيارة نوع هيونداي تحمل رقم اللوحة 604850/ج مع شخص كان يشتري منه المخدرات يدعى ف. ح (مواليد عام 1983، لبناني) وضبط بحوزة ح.ق على34 ظرفا من النايلون يحتوي كل واحد منها على حوالى غرام من مادة الهيرويين، 10 اكياس نايلون شفافة صغيرة ومختومة بداخل كل واحد منها حوالي غرام من مادة السيلفيا المخدرة ، 4 اكياس نايلون شفاف بداخل كل ظرف مادة باز الكوكايين، جهازان خلويان ومبلغ مالي قدره 229,000 الف ل.ل.

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وقد تبين أن الاولين هما من اصحاب السوابق بجرم تعاطي المخدرات، وسبق ان أوقفا بالسجن عدة مرات وخرجا منذ أسابيع.

والتحقيق جار باشارة القضاء المختص.