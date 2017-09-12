أمن وقضاء
12 أيلول 2017 - 03:07
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بالفيديو-هذا هو سبب زحمة السير على اوتوستراد المدخل الشمالي لمدينة بيروت...

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بالفيديو-هذا هو سبب زحمة السير على اوتوستراد المدخل الشمالي لمدينة بيروت...
أوضح المؤهل أول احمد شعبان في غرفة التحكم المروري في حديث للـLBCI  أن كل الطرقات الرئيسية التي تصب على اوتوستراد المدخل الشمالي لمدينة بيروت شهدت صباح الثلاثاء زحمة سير كثيفة بسبب الامتحانات الرياضية للمتطوعين في  فوج الاطفاء أمام فوج الاطفاء.
 

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