بالفيديو-هذا هو سبب زحمة السير على اوتوستراد المدخل الشمالي لمدينة بيروت...

زحمة سير خانقة ...

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LBCI News Lebanon

أوضح المؤهل أول احمد شعبان في غرفة التحكم المروري في حديث للـLBCI أن كل الطرقات الرئيسية التي تصب على اوتوستراد المدخل الشمالي لمدينة بيروت شهدت صباح الثلاثاء زحمة سير كثيفة بسبب الامتحانات الرياضية للمتطوعين في فوج الاطفاء أمام فوج الاطفاء.