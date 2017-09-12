أمن وقضاء
12 أيلول 2017 - 10:45
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للرعايا السوريين...تبليغٌ من الامن العام

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للرعايا السوريين...تبليغٌ من الامن العام

أبلغت المديرية العامة للأمن العام جميع الرعايا السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية انه بإمكانهم ولغاية تاريخ 31/12/2017 :

 

1-             تقديم طلبات الاقامة المؤقتة ( تعهد بالمسؤولية – عمل ) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد  للرعايا المنتهية اقامتهم المؤقتة او عند انتهاء الاقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق أو للذين منحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها . 

 
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2-             الذين دخلوا الى لبنان  اعتباراً من  تاريخ 04/01/2015 بصورة شرعية  ( سياحة، تسوق، ...) من غير بند التعهد بالمسؤولية وتخطت فترة اقامتهم المدة القانونية الممنوحة لهم من تاريخ دخولهم  الاراضي اللبنانية، التقدم حصراً من الدوائر والمراكز الحدودية  لتسوية اوضاعهم  والمغادرة .

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