أمن وقضاء
12 أيلول 2017 - 06:43
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محاكمة الاسير الى 28 الحالي... وافلام عرضت عن معركة عبرا:"خزٌقوهم للجيش"

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محاكمة الاسير الى 28 الحالي... وافلام عرضت عن معركة عبرا:&quot;خزٌقوهم للجيش&quot;
أرجأ رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله محاكمة أحمد الاسير الى 28 أيلول الحالي للمرافعة واصدار الحكم.
 
وخلال الجلسة عرضت افلام عن معركة عبرا، وفي فيلم مصور سمع صوت الأسير في المعركة وهو يقول للمسلحين "خزٌقوهم للجيش".​
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