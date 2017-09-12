محاكمة الاسير الى 28 الحالي... وافلام عرضت عن معركة عبرا:"خزٌقوهم للجيش"

ارجاء جديد الى 28 أيلول للمرافعة واصدار الحكم

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LBCI News Lebanon

أرجأ رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله محاكمة أحمد الاسير الى 28 أيلول الحالي للمرافعة واصدار الحكم.

وخلال الجلسة عرضت افلام عن معركة عبرا، وفي فيلم مصور سمع صوت الأسير في المعركة وهو يقول للمسلحين "خزٌقوهم للجيش".​