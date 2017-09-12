داعشي شارك في حوادث عرسال بقبضة الامن العام... وهذا كان دوره

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في إطار متابعة تحركات الخلايا الارهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام المدعو ( أ.د) مواليد العام 1996، من الجنسية السورية لانتمائه الى تنظيم داعش الارهابي.وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وبأنه إنتمى لمجموعة الارهابي السوري انس محمد يحيى جركس المعروف بأبو علي الشيشاني التي شاركت في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني بتاريخ 02/08/2014.وبحسب بيان صادر عن الامن العام، فانه وأثناء معركة عرسال إتخذ لنفسه موقعاً من داخل مخيمات النازحين عند نقطة مطلة على وادي حميد وكان مزوداً بقناصة حربية، حيث اخذ يرصد تحركات آليات وعناصر الجيش اللبناني، ويزود ابو علي الشيشاني بالاحداثيات، الى جانب قيامه بعمليات القنص لقطع طرق الامداد على الوحدات المتمركزة في المحيط .