العماد عون تفقد الكلية الحربية: لاعتماد معايير الكفاءة وحدها بامتحانات الدخول

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تفقّد قائد الجيش العماد جوزف عون قبل ظهر اليوم، الكلّية الحربية في الفياضية، لمناسبة بدء العام الدراسي فيها، حيث جال في أقسامها المختلفة واطّلع على نشاطاتها التدريبيّة، ثمّ اجتمع بقائد الكلية وضباطها والمدربين والأساتذة الجامعيين المنتدبين للتعليم في السنوات الثلاث.وبحسب بيان صادر عن قيادة الجيش فقد نوّه العماد عون بجهود قيادة الكلية ومدربيها وأساتذتها الجامعيين لتطوير مناهج التعليم والتدريب وسهرهم على تنشئة تلامذة الضباط وفق الأسس العسكرية والأكاديمية والثقافية الصحيحة.كما شدد على مواكبة التطوّر العلمي والتكنولوجي وعلى اعتماد معايير الكفاءة وحدها في امتحانات الدخول إلى الكلية، وفي الترفيع خلال السنوات الدراسية، "لأنّ هؤلاء التلامذة هم مستقبل الجيش وعلى عاتقهم ستقع مسؤولية الحفاظ على مكانته ودوره الوطنيّ."وأضاف أنّ "انتماء العسكري للجيش يقتضي منه الجهوزية الفكرية والمعنوية والجسدية، والتمسّك بمبادئ هذه المؤسسة، وفي مقدمها المناقبية والانضباط، والاستعداد للتضحية، ونبذ الطائفية والمذهبية والابتعاد عن السياسة، مؤكداً أن لا مكان في صفوف المؤسسة لأي خارجٍ عن هذه المبادئ."