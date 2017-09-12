هل وصلتكم هذه الرسالة على الـ Apple Id الخاص بكم؟

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تلقّى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، عدداً كبيراً من الشكاوى المقدّمة من مواطنين، مفادها ورود رسائل عبر بريدهم الإلكتروني تحذرهم بأنه قد تم سحب مبلغ 57 دولاراً أميركياً من الحساب الشخصي العائد للـ "Apple Id" الخاصة بهم، وعند فتح البريد الإلكتروني المُرسل، يجد المُستخدِم ما يوحي بأنه يستطيع إلغاء عملية سحب المبلغ المذكور، من خلال استخدام رابط معيّن.ولدى النقر على الرابط، يتم تحويل المستخدم إلى موقع يُشبه موقع "Apple" من حيث التصميم، وبالولوج إليه يُطلب منه إدخال الحساب الشخصي وكلمة المرور، ليتم تحويله بعدها إلى صفحة أخرى، حيث يُطلب فيها معلومات عن البطاقة المصرفية العائدة للمستخدم "Credit Card"، وذلك بحجّة الإلغاء، وإنما الهدف هو سرقة الأموال من البطاقة المصرفية.لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبّه إلى الرابط المُرسل، وعدم فتح أي رسالة مجهولة المصدر، وعدم إدخال أي بيانات شخصية أو معلومات عن البطاقة المصرفية، وذلك تفادياً للوقوع ضحية مثل هذه العمليات الاحتيالية.