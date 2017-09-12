أمن وقضاء
12 أيلول 2017 - 11:00
Back

تأجيل احتفال الانتصار...والسبب؟

كان مقررا يوم الخميس الواقع في 14 الحالي Lebanon, news ,lbci ,أخبار تاجيل, لبنان,احتفال الانتصار,كان مقررا يوم الخميس الواقع في 14 الحالي
episodes
تأجيل احتفال الانتصار...والسبب؟
اعلنت وزارتا الدفاع والسياحة في بيان، انه "بعد المشاورات مع الرؤساء ولاسباب لوجستية بحتة، تم تأجيل احتفال الانتصار الذي كان مقررا يوم الخميس الواقع في 14 الحالي، في ساحة الشهداء في وسط بيروت".
الإعلان
إقرأ أيضاً