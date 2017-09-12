تأجيل احتفال الانتصار...والسبب؟

كان مقررا يوم الخميس الواقع في 14 الحالي

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارتا الدفاع والسياحة في بيان، انه "بعد المشاورات مع الرؤساء ولاسباب لوجستية بحتة، تم تأجيل احتفال الانتصار الذي كان مقررا يوم الخميس الواقع في 14 الحالي، في ساحة الشهداء في وسط بيروت".