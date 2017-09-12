أمن وقضاء
12 أيلول 2017 - 11:00
12/09/2017 11:00:15
تأجيل احتفال الانتصار...والسبب؟
كان مقررا يوم الخميس الواقع في 14 الحالي
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LBCI News Lebanon
اعلنت وزارتا الدفاع والسياحة في بيان، انه "بعد المشاورات مع الرؤساء ولاسباب لوجستية بحتة، تم تأجيل احتفال الانتصار الذي كان مقررا يوم الخميس الواقع في 14 الحالي، في ساحة الشهداء في وسط بيروت".
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