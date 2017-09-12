أمن وقضاء
12 أيلول 2017 - 10:57
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احذروا...كاميرات مراقبة في بيروت ستقوم بتصويركم

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احذروا...كاميرات مراقبة في بيروت ستقوم بتصويركم
استناداً للمادة 392 من قانون السير، وبغية ضبط السيارات المخالفة التي تهدد سلامة المواطنين، وبعد أن تم تركيب كاميرات مراقبة على مختلف الشوارع العامة في مدينة بيروت، اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه سوف تقوم بتصوير السيارات المخالفة وتنظيم محاضر ضبط بحقها من قبل قطعات قوى الامن الداخلي المعنية.
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لذلك يرجى من السائقين الكرام وحفاظاً على سلامتهم التقيد بأحكام قانون السير ولا سيما المخالفات التي يمكن ملاحظتها من خلال الكاميرات ومنها: عدم وضع حزام الامان، عدم استعمال الهاتف في أثناء القيادة، عدم الوقوف صفاً ثانياً، إبقاء لوحة السيارة نظيفة ومقروءة، عدم تجاوز الاشارة الحمراء، عدم المرور بعكس وجهة السير، إلخ...
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