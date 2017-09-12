بالصور- قتيل وجريح في حادث سير على اوتوستراد عجلتون

حادث سير مروع وزحمة سير خانقة

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LBCI News Lebanon

أدى تصادم سيارتين من طراز مرسيدس وكيا عند مستديرة عجلتون عصر الثلاثاء الى مقتل شخص وجرح آخر تم نقلهما الى مستشفى السان جورج في البلدة، فيما فتحت قوى الأمن تحقيقا ً في الحادث .



وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة.