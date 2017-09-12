أمن وقضاء
12 أيلول 2017 - 11:07
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بالصور- قتيل وجريح في حادث سير على اوتوستراد عجلتون

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بالصور- قتيل وجريح في حادث سير على اوتوستراد عجلتون
أدى تصادم سيارتين من طراز مرسيدس وكيا عند مستديرة عجلتون عصر الثلاثاء الى مقتل شخص وجرح آخر تم نقلهما الى مستشفى السان جورج في البلدة، فيما فتحت قوى الأمن تحقيقا ً في الحادث .

وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة.
 
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