بالصور- بعد "تأجيل" احتفال النصر...تفكيك المسرح والمعدات

تأجيل احتفال النصر...

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LBCI News Lebanon

بعد تأجيل احتفال النصر لاسباب لوجستية بحسب وزارتي الدفاع والسياحة، بدأ العمل على تفكيك المسرح والمعدات في ساحة الشهداء والتي كانت مجهزة لاقامة الاحتفال.



يذكر ان الاحتفال كان مقررا يوم الخميس الواقع في 14 الحالي، في ساحة الشهداء في وسط بيروت.