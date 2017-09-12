بلدية رعشين: رئيس البلدية وشرطي بلدي تعرضا لمحاولة قتل

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اعلن المكتب الاعلامي لبلدية رعشين - قضاء كسروان في بيان تعرض رئيس بلدية رعشين السيد يوسف عقيقي وشرطي البلدية زياد عقيقي، لمحاولة قتل من قبل بعض المخالفين، اثر اجراء اتخذته البلدية بايقاف اعمال مخالفة للقانون.وفي التفاصيل، بعد محاولات متكررة لشرطي البلدية زياد طالبا من المعتدين توقيف الاعمال الغير مرخصة داخل بلدة رعشين، وبعد ان باءت كل المحاولات بالفشل، توجه رئيس البلدية وتم توقيف العمال وسوقهم الى مخفر عشقوت، وإذ بأحد المخالفين ينطلق بسيارته محاولا ايقاف سيارة البلدية وبداخلها رئيس البلدية والعمال والشرطي، مما تسبب بأضرار مادية، ولولا القدرة الإلهية لكانت سيارة البلدية ومن بداخلها سقطت في وادي بقعاتة عشقوت وتعرض من فيها للقتل.على الأثر تم رفع دعوى بحق المعتدين على ان تأخذ العدالة مجراها.واستنكر مجلس بلدية رعشين، "هذه المحاولات الرخيصة التي يحاول البعض استعمالها من اجل تشريع المخالفات، والتي لطالما دأبوا على استعمال هذه الأساليب لتحقيق غاياتهم، وبناء عليه يصر المجلس البلدي على تطبيق القانون ومنع اي مخالفة لما فيها من مصلحة لابناء البلدة. وأننا اذ نؤكد التزامنا الكامل والتام مصلحة رعشين وابنائها نطالب القوى الأمنية باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين بغية منع اَي مخالف من تحقيق غاياته عن غير وجه حق.كما يؤكد المجلس البلدي تضامنه الكامل مع رئيس البلدية والتزامه الكامل والتام بالقرارات التي يتخذها رئيس البلدية".