كتاب مفتوح من الطفلة ايللا طنوس الى نقابة الأطباء

عائلة ايلا طنوس تطالب نقابة الاطباء باتخاذ الاجراءات اللازمة

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LBCI News Lebanon

وجهت عائلة الطفلة ايلا طنوس، باسم أطفال لبنان والطفلة ايلا، كتابا مفتوحا الى نقابة الاطباء جاء فيه :



"بعد صدور القرار الظني في قضية الطفلة ايللا طنوس والذي تم الادعاء بموجبه على ٣ اطباء و٣ مستشفيات وذلك استنادا الى تقرير اللجنة الطبية المكلفة من القضاء برئاسة نقيب الأطباء السابق البروفسور شرف ابو شرف. نستغرب انه ولغاية تاريخه لم يتخذ اي اجراء مسلكي داخل نقابة الأطباء بحق الاطباء الذين ثبت ارتكابهم لجرم التسبب عن اهمال وقلة احتراز يايذاء وبتر الأطراف الأربعة للطفلة ايللا طنوس . كما واننا نستغرب عدم تلقينا اي جواب على كتابنا المسجل في قلم نقابتكم منذ اكتر من ثلاثة أشهر والذي كررنا بموجبه مطلبنا بإحالة قضية ايللا الى المجلس التأديبي في النقابة من اجل إتخاذ اجراءات تأديبية بحق الاطباء المرتكبين .

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هذا الكتاب الذي على مايبدو لا يزال نائما في ادراج النقابة مع العلم ان حضرة نقيب الاطباء الدكتور ريمون صايغ كان وَعَدَنا خلال اجتماعنا به في ٢٠ تموز في مكتبه بعرض القضية على المجلس التاديبي وأخذ الإجراءات الواجب اتخاذها ولكن للأسف لم يتم أخذ أي اجراء متجاهلين مطلبنا القانوني وممعنين في حماية الأطباء بشكل تعسفي لا إنساني وكأننا بحاجة الى عشرات الحالات مثل ايللا لكي تتحرك النقابة .

بناء على ما تقدم جئنا بكتابنا هذا طالبين من نقابتكم الكريمة الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة والواجبة من اجل إحالة قضية ايللا الى المجلس التاديبي وذلك حماية لدور نقابتكم الكريمة في مراقبة الجسم الطبي وتصحيح الاختلالات ومحاسبة المرتكبين وحماية حقوق المريض تكريسا لمبادىء وأخلاقيات مهنة الطب في لبنان".