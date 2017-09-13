حريق كبير في جبل رشميا...والاهالي يناشدون

اندلع حريق كبير في جبل رشميا منذ ظهر أمس،وتلتهم النار مئات الاف الأمتار من الاشجار.

ويواصل عناصر الدفاع المدني العمل منذ ليل أمس، على اخماد النيران التي اندلعت في الاحراج الممتدة بين بلدات عين تراز - سبعل، بتاتر، رويسة النعمان ورشميا في قضاء عاليه.

هذا وناشد أهالي رشميا الجيش التدخل لمؤازرة عناصر الدفاع المدني في إخماد الحرائق والتي بدأت تقترب من المنازل، بحسب ما أفات الوكالة الوطنية للاعلام.