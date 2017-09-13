بالصور- افتتاح قاعة للمعلوماتية في معهد قوى الأمن الداخلي - عرمون

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اقيم حفل إفتتاح قاعة معلوماتية في معهد قوى الامن الداخلي في ثكنة الرائد الشهيد وسام عيد في عرمون وتخريج 24 ضابطاً من قوى الامن الداخلي شاركوا في دورة تدريبية بموضوع " إعداد مدربين على تقنيات التواصل مع المجتمع وطرق حل النزاعات" ، بحضور ممثلةً السفارة الهولندية في لبنان السيدة Margaret Verwijk وممثلة عن الـ UNDP في لبنان السيدة Celine Moyroud وممثلة الـ UNHCR في لبنان السيدة Mireille Girard وممثلة برنامج التنمية والحماية الاقليمية السيدة Rebecca Carter ومديرة مركز الوساطة في جامعة القديس يوسف السيدة جوانا هواري بورجيلي، وعدد من ضباط قوى الامن الداخلي.وتم، خلال الحفل الذي اقيم ،برعاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلاً بقائد معهد قوى الامن الداخلي العميد أحمد الحجار، عرض فيلم وثائقي عن مجريات دورة تدريبية لعناصر الشرطة البلدية من مختلف البلدات اللبنانية.وشددت ممثلتا الـ UNDP و الـ UNHCR على تطوير التعاون مع مؤسسة قوى الامن الداخلي، و على الدور الكبير والهام الذي يلعبه معهد قوى الامن في إقامة الدورات التخصصية لعناصر قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الأخرى والشرطة البلدية، فيثبتون أنهم على مستوى عالٍ من الحرفية والمهنية في أداء مهامهم.من جهته، أكد الحجار انه يتم العمل على تجهيز قاعات التدريب بالمستلزمات التدريبية اللازمة لمواكبة متطلبات التدريب المتنوعة، مؤكدا أهمية افتتاح قاعة تدريب المعلوماتية الذي حصل اليوم .