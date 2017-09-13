اخبار الى النيابة العامة التمييزية من والد الطفلة صوفي مشلب

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بعد اكثر من شهر من احالة تقرير وزارة الصحة في قضية صوفي مشلب الى النيابة العامة التمييزية حسب رقم الاحالة في وزارة الصحة وطلب وزارة الصحة الادعاء على المستشفى وعلى الاطباء حسب ما ادلى به وزير الصحة غسان حاصباني للاعلام منذ حوالي شهر، استغرب فوزي مشلب والد الطفلة صوفي مشلب، ان هذا التقرير لم يصل لقلم النيابة العامة التمييزية.وسأل:" لماذا وصل تقرير وزارة الصحة في قضية فرح القصاب خلال ايام معدودة ولا يزال تقرير صوفي ضائعا ؟ ما ذنب صوفي هل ذنبها ان المستشفى محمي بشبكة مصالح مناطقية وطائفية ؟ام ذنبها انها طفلة لبنانية لا تحمل اي جنسية اجنبية ؟ هل اصبحت المستشفى خارج نطاق الاراضي اللبنانية ؟وطلب مشلب من النائب العام التمييزي سمير حمود فتح تحقيق فوري لتبيان حقيقة اخفاء هذا التقرير ، وتبيان المسؤوليات الناجمة عن هذه الافعال .