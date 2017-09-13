أمن وقضاء
13 أيلول 2017 - 05:03
Back

اخبار الى النيابة العامة التمييزية من والد الطفلة صوفي مشلب

اين اصبحت قضية الطفلة صوفي مشلب؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار حاصباني, مستشفى, طفلة, قضاء,صوفي مشلب,اين اصبحت قضية الطفلة صوفي مشلب؟
episodes
اخبار الى النيابة العامة التمييزية من والد الطفلة صوفي مشلب
بعد اكثر من شهر من احالة تقرير وزارة الصحة في قضية صوفي مشلب الى النيابة العامة التمييزية حسب رقم الاحالة في وزارة الصحة وطلب وزارة الصحة الادعاء على المستشفى وعلى الاطباء حسب ما ادلى به وزير الصحة غسان حاصباني للاعلام  منذ حوالي شهر، استغرب فوزي مشلب والد الطفلة صوفي مشلب، ان هذا التقرير لم يصل لقلم النيابة العامة التمييزية.
الإعلان

وسأل:" لماذا وصل تقرير وزارة الصحة في قضية فرح القصاب خلال ايام معدودة ولا يزال تقرير صوفي ضائعا ؟ ما ذنب صوفي هل ذنبها ان المستشفى  محمي بشبكة مصالح مناطقية وطائفية  ؟ام ذنبها انها طفلة لبنانية لا تحمل اي جنسية اجنبية ؟ هل اصبحت المستشفى خارج نطاق الاراضي اللبنانية ؟ 

وطلب مشلب من النائب العام التمييزي سمير حمود فتح تحقيق فوري لتبيان حقيقة اخفاء  هذا التقرير  ، وتبيان المسؤوليات الناجمة عن هذه الافعال .
 
إقرأ أيضاً