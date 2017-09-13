بالفيديو- ماذا حصل في حي السلم...هل هو فيلم أم حقيقة؟

رجل يهاجم المارة

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LBCI News Lebanon

تفاجأ مئات المواطنين في مدينة العباس في حي السلم برجل يدعى "ابو علي " يحمل سكينا بيده و يهاجم المارة ، بحسب ما كتبت صفحة "وينيه الدولة" على فيسبوك.

وقد سادت اجواء الهلع في الشارع حيث سار الرجل ملوحا بسكينه على الطريق العام قبل ان يقف امام احدى الابنية مهددا متوعدا وقد بدا عليه علامات عدم الاتزان، عندها قدمت دورية من قوى الامن الداخلي وشبان مسلحون محاولين ايقافه.

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وحاول احد الاشخاص بفتح خرطوم مادة اطفاء الحرائق (الاطفائية) فما كان من الرجل الى ان هاجم القوى الامنية والشبان المسلحين المحيطين به، عندها بدأ هؤلاء باطلاق النار عليه بشكل غزير مستهدفين ساقيه لكنه لم يتوقف الى أن خانته قواه وتمكنت القوى الامنية من القاء القبض عليه.