أمن وقضاء
13 أيلول 2017 - 14:18
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قتيل و3 جرحى باشكال... ماذا حصل في بلدة عين الذهب؟

نقل الجرحى الى احدى المستشفيات في حلبا للمعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اشكال,عين الذهب, نقل الجرحى الى احدى المستشفيات في حلبا للمعالجة
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قتيل و3 جرحى باشكال... ماذا حصل في بلدة عين الذهب؟
وقع اشكال فردي بين شابين في بلدة عين الذهب في عكار تخلله تضارب واطلاق نار من سلاح صيد ما ادى الى مقتل ح. ع. وجرح 3 آخرين.

وفيما نقل الجرحى الى احدى المستشفيات في حلبا للمعالجة، علم ان اصاباتهم طفيفة.

ويعمل وجهاء البلدة على فض الاشكال.
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