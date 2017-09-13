قتيل و3 جرحى باشكال... ماذا حصل في بلدة عين الذهب؟

نقل الجرحى الى احدى المستشفيات في حلبا للمعالجة

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LBCI News Lebanon

وقع اشكال فردي بين شابين في بلدة عين الذهب في عكار تخلله تضارب واطلاق نار من سلاح صيد ما ادى الى مقتل ح. ع. وجرح 3 آخرين.



وفيما نقل الجرحى الى احدى المستشفيات في حلبا للمعالجة، علم ان اصاباتهم طفيفة.



ويعمل وجهاء البلدة على فض الاشكال.