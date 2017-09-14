أمن وقضاء
14 أيلول 2017 - 04:10
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إجراءات أمنية للجيش عند مداخل عين الحلوة

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إجراءات أمنية للجيش عند مداخل عين الحلوة
يشهد مخيم عين الحلوة منذ الصباح وعند مختلف مداخله، زحمة سير خانقة بسبب الإجراءات الامنية المشددة التي ينفذها الجيش عبر تفتيش الداخلين اليه والخارجين منه، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام. 
 
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