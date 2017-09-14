أمن وقضاء
14 أيلول 2017 - 04:10
14/09/2017 04:10:28
إجراءات أمنية للجيش عند مداخل عين الحلوة
زحمة سير خانقة بسبب الإجراءات الامنية المشددة
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LBCI News Lebanon
يشهد مخيم عين الحلوة منذ الصباح وعند مختلف مداخله، زحمة سير خانقة بسبب الإجراءات الامنية المشددة التي ينفذها الجيش عبر تفتيش الداخلين اليه والخارجين منه، وفق ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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