بعد معركة الجرود...تسوية لإخراج مطلوبين من عين الحلوة

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بعد حسم معركة الجرود، باتت الجماعات الإرهابية في داخل عين الحلوة تبحث عن مخرج لها، لكنها تريد الوصول الى تسوية تؤمن إنتقالها الى خارج المخيم، من دون اي قتال أو مواجهات مع القوة الأمنية المشتركة او الجيش اللبناني.وفي هذا السياق، نقل موقع "" عن مصادر مواكبة لملف عين الحلوة أن الجهود تتركز في هذه المرحلة، على إنجاز تسوية لإخراج المطلوبين من غير اللبنانيين الى خارج المخيم، بما ينعكس إرتياحاً أمنياً يخفف من العبء الذي يعيشه المخيم وأبنائه بسبب المواجهات التي تندلع كل فترة من الزمن، والتي تؤدي الى سقوط الضحايا والحاق الأضرار بالمنازل والمحال التجارية، حيث وصلت الأمور الى حد لا يطاق.وفي المعلومات فإن شخصية أمنية بارزة كان لها الدور الأبرز في المرحلة السابقة وفي الأمس القريب، بدأت بتشكيل خلية عمل من أجل الوصول الى أولى الخيوط لحل أزمة المخيم، من خلال إيجاد المخرج المناسب لمطلوبي عين الحلوة.