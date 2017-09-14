بالصور والفيديو - حريق في محل للالبسة بصيدا واصابة 8 أشخاص

إصابة ثمانية أشخاص بحالات اختناق وحروق

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LBCI News Lebanon

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن إصابة ثمانية أشخاص بحالات اختناق وحروق طفيفة جراء احتراق محل "البنا ستور" لبيع الالبسة والاحذية في صيدا، وهم : عبد الله عفارة، زينب رشيد، عدنان قواص محمد سنتينا وانتصار حاموش وسالي.س ومحمد. ر وقائد فوج إطفاء بلدية صيدا الملازم سليم غضبان.



وعملت فرق الإسعاف التابعة لفوج الانقاذ الشعبي والصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى مستشفى دلاعة ومركز لبيب الطبي للعلاج فيما لا زالت تعمل فرق من الدفاع المدني واطفاء بلدية صيدا على إخماد الحريق ومنع امتداده الى المحال والمنازل المجاورة.