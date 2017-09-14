أمن وقضاء
14 أيلول 2017 - 08:20
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مجهولون قطعوا اشجارا معمرة في غابة لزاب الضنية

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مجهولون قطعوا اشجارا معمرة في غابة لزاب الضنية

اقدم مجهولون على قطع عدد من أشجار الأرز واللزاب المعمرة من جذوعها في غابة "لزاب الضنية" في جرد مربين في أعالي جرود الضنية.

 

وقد وضع رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة والناشطين البيئيين ما يحصل من تعديات بحق الاشجار وبحق الثروة الحرجية، برسم اللجنة المكلفة بملف اقرار محمية "لزاب الضنية" برئاسة النائب أحمد فتفت، وعضوية كل من النائبين قاسم عبد العزيز ومروان حماده.

 
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تجدر الاشارة الى أنهت ليست المرة الاولى التي يحصل فيها تعديات على الغابة، حيث شهدت في الايام السابقة حالات مماثلة ولم يتم التمكن من كشف فاعليها او وضع حد لتعدياتهم.

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