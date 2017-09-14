تحليق للمقاتلات الحربية الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية...

تحليق مكثف ولافت منذ الخامسة الا 12 دقيقة

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LBCI News Lebanon

افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تحليق مكثف ولافت منذ الخامسة الا 12 دقيقة من عصر اليوم، للمقاتلات الحربية الاسرائيلية في اجواء مناطق النبطية واقليم التفاح والخيام ومرجعوين، وعلى علو متوسط.