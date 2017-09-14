أمن وقضاء
14 أيلول 2017 - 10:27
Back

تحليق للمقاتلات الحربية الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية...

تحليق مكثف ولافت منذ الخامسة الا 12 دقيقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,الطيران الاسرائيلي, تحليق مكثف ولافت منذ الخامسة الا 12 دقيقة
episodes
تحليق للمقاتلات الحربية الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية...
 افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن تحليق مكثف ولافت منذ الخامسة الا 12 دقيقة من عصر اليوم، للمقاتلات الحربية الاسرائيلية في اجواء مناطق النبطية واقليم التفاح والخيام ومرجعوين، وعلى علو متوسط. 
الإعلان
إقرأ أيضاً