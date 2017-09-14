حادثة محاولة طعن المارة في حي السلم... قوى الامن تشرح الملابسات

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أعلنت قوى الامن الداخلي في بيان أن "بعض وسائل الاعلام تداولت فيديو لشخصٍ بحالة عصبية يحمل سكينَين في يديه ويقوم بالتهجّم على المارّة في محلّة حي السلّم – مدينة العبّاس.وحوالي الساعة 12.30 من تاريخ 12/9/2017، وفور علمها بالحادثة توجهت قوة من فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي إلى المكان، وقد تبين لها انه اقدم على طعن 5 اشخاص في المحلة، نقلوا إلى المستشفيات للمعالجة.وقد استعملت شتى الوسائل الممكنة في خلال توقيف هذا الشخص، إذ عمد احد العناصر على رش رذاذ الفلفل باتجاهه للسيطرة عليه، وقام عنصر آخر مرتدياً اللباس المدني لطمأنة المعتدي بمحاولة توقيفه، ولكن هذه المبادرة لم تفلح.وبعدها هجم الأخير على العناصر والمواطنين محاولا طعنهم، مما دفع عنصرين إلى إطلاق النار ترهيباً، ولكن الشخص لم يرتدع.ولدى استنفاذ جميع الوسائل لردعه، واصبح يشكل خطراً محدقاً على المواطنين، تم اطلاق النار على قدميه وتمكنت القوة بعد عدّة محاولات – وبمساعدة المواطنين- من توقيفه، ويدعى:ح. ق. (مواليد عام 1974، لبناني)وجرى نقله وإثنين من العناصر– تعرضا لإصابات طفيفة - إلى إحدى المستشفيات للمعالجة .وبالاستماع لشقيقه: ع. ق. (مواليد عام 1972)، أفاد بأن شقيقه يعاني من مرض نفسي دخل على اثره الى المستشفى منذ فترة للمعالجة، وانه كان حاضرا عند حصول الحادثة، وأكد أن ما قام به عناصر القوة كان بهدف ردع شقيقه وحماية المواطنين.".